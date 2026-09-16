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Гражданин США осужден на 18 месяцев за экспорт авиаоборудования в РФ

Гражданин США осужден на 18 месяцев за экспорт авиаоборудования в РФ

Гражданин США Кирилл Буяновский получил 18 месяцев тюремного заключения за экспорт авиационного оборудования в Россию без необходимых лицензий, 16 сентября следует из протокола заседания федерального окружного суда штата Канзас.

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