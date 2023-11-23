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Подтвердилась информация о гибели командира десантного катера ЧФ РФ при атаке украинским морским дроном

Подтвердилась информация о гибели командира десантного катера ЧФ РФ при атаке украинским морским дроном

Нашла своё подтверждение информация о том, что в результате атаки украинского морского дрона погиб командир десантного катера ВМФ России.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Теряем людей и ради чего.... надо все сметать на Украине ибо это гнездо терроризма в Европе.
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16 час.

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