В Мексике обострилась борьба по поводу судебной реформы

Решением окружного судьи в мексиканском Коацакоалькосе Нэнси Хуарес удалить публикацию о судебной реформе из Официального журнала Федерации не будет выполнено, поскольку у судьи нет соответствующих полномочий, заявила президент Мексики Клаудиа Шейнбаум 18 октября на пресс-конференции в Национальном дворце.
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