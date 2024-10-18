В Мексике обострилась борьба по поводу судебной реформы

Решением окружного судьи в мексиканском Коацакоалькосе Нэнси Хуарес удалить публикацию о судебной реформе из Официального журнала Федерации не будет выполнено, поскольку у судьи нет соответствующих полномочий, заявила президент Мексики Клаудиа Шейнбаум 18 октября на пресс-конференции в Национальном дворце.