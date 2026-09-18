U.S. sanctions Cuba's nickel reserves, military research entities

The United States issued additional Cuba-related sanctions, targeting the nation's nickel reserves and several of its military research entities.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым