Форвард "Интер Майами" Месси был признан самым популярным спортсменом в США

Компания SSRS, занимающаяся спортивными исследованиями, сообщила о том, что в данный момент аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами" является самым популярным спортсменом в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии