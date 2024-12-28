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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Экс-жена Тотти о новом партнере: «Он попросил мой инстаграм в аэропорту. Будучи бумером, я дала ему свой профиль, но не спросила его. Позже подбежала узнать, у меня много подписчиков, я бы не увидела его сообщение»

Бывший нападающий «Ромы» и модель Илари Блази были вместе 20 лет, в браке у них родились трое детей. Пара рассталась в июле 2022 года.

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