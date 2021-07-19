Сидела в телефоне

Стерва & К°ITСидела в телефоне18-летнюю красавишну, сбившую на пешеходном переходе троих детей, один из которых умер, суд отправил под домашний арест.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladТолько 10% водителей САМКИ, но они создают 30% всех аварий. *** Самки не являются "разумными существами" - у них НЕТ НИ ОДНОГО ПРИЗНАКА "разумности".Анна AnmiКак сказал какой-то товарищ: "Она не Ефремов. ее не посадят!"(((Елена игрикВторого мальчонку тоже не откачали. Надкюсь, сядет.Комментировать
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