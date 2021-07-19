Стерва & К°

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    Вот-вот. Это приведет к тому, что у мужчин добавится еще одна причина не ходить в ЗАГС. И потом, почему опять алимент...Продал квартиру-з...
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    Молодец!!!СЧАСТЬЯ ТЕБЕ, МАР...

Сидела в телефоне

Сидела в телефоне

18-летнюю красавишну, сбившую на пешеходном переходе троих детей, один из которых умер, суд отправил под домашний арест.

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Wlad Wlad
Только 10% водителей САМКИ, но они создают 30% всех аварий. *** Самки не являются "разумными существами" - у них НЕТ НИ ОДНОГО ПРИЗНАКА "разумности".
Анна Anmi
Как сказал какой-то товарищ: "Она не Ефремов. ее не посадят!"(((
Елена игрик
Второго мальчонку тоже не откачали. Надкюсь, сядет.

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