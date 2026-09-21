ЦИК обработала более 95% протоколов на выборах в Госдуму

После обработки 95,01% протоколов «Единая Россия» лидирует с 57,83% голосов. Согласно данным ЦИК России, КПРФ получает 13,81% голосов.
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