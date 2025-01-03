«Я не зажралась!» Бородина осталась недовольна отдыхом с Сердюковым

Телеведущая назвала свой идеальный отпуск. Ксения Бородина и Николай Сердюков Социальные сетиНа новогодние каникулы Ксения Бородина вместе со своим женихом Николаем Сердюковым отправилась отдыхать на Бали.
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