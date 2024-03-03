Власти Израиля хотят ужесточить позицию в отношении России: главное за сутки

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. Израильский политик Амир Вайтман спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России, Тель-Авив и ХАМАС близки к перемирию в Газе, а ВЦИОМ обнародовал данные опроса относительно поддержки идей, озвученных президентом Владимиром Путиным Федеральному собранию.
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