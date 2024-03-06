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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Анастасия Ракова анонсировала применение новых роботов-хирургов при эндопротезировании

Анастасия Ракова анонсировала применение новых роботов-хирургов при эндопротезировании

Технология позволит точнее устанавливать имплантаты В городской клинической больнице № 13 распространенные хирургические вмешательства по эндопротезированию суставов теперь будут проводить с применением новой роботической хирургической системы, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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