Анастасия Ракова анонсировала применение новых роботов-хирургов при эндопротезировании

Технология позволит точнее устанавливать имплантаты В городской клинической больнице № 13 распространенные хирургические вмешательства по эндопротезированию суставов теперь будут проводить с применением новой роботической хирургической системы, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.