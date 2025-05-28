Барьер для оружия. Появится ли между Россией и Украиной буферная зона

Эксперты по-разному видят возможность создать "разделительную линию" между враждующими странами Буферная зона должна разделить РФ и Украину по результатам боевых действий, о чем на днях заявил Владимир Путин.
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