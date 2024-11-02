Аморим возглавил «МЮ», Роналду снова не обыграл «Аль-Хилаль», ничья «Динамо» и «Ростова», ЭСК поддержала неудаление Батракова, Хачанов в полуфинале «Мастерса» и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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КУАТ
После отличного сезона Байер сдаёт.
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4 час.
Максим Комаров
Что за херня?! Ни Максим Комаров, ни его клоуны сайт не покинули. И не покинут, пока не помрут. А Лена темы выкладывает. За обещание не ответила.
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1 час.

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