В Приангарье зарплаты бьют рекорды в одних сферах и остаются мизерными в других

Рынок труда Иркутской области характеризуется значительным дисбалансом в оплате труда, где дефицит квалифицированных специалистов в определенных сферах приводит к резкому росту заработной платы, в то время как другие, социально значимые профессии остаются низкооплачиваемыми.
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