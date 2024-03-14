Посол ЮАР в России выпустил свою новую книгу

В свет вышла новая книга Чрезвычайного и Полномочного посла Южно-Африканской Республики в Российской Федерации и Республике Беларусь Мзувукиле Макетуки, под названием "The Trial" ("Суд", “Процесс”, «Тяжба").
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