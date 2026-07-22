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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит-2» отсутствует в списке участников Суперлиги-2026/27

Ранее сообщалось о вероятном закрытии «Зенита-2» из-за сокращения финансирования баскетбольного направления санкт-петербургской организации.

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