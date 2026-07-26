Новая Зеландия: Адамс-авеню была закрыта между Пайлот-Бэй и кольцевой развязкой Маунгануи-роуд в пригороде Маунт-Маунгануи, Тауранга, регион залива Пленти, по состоянию на послеобеденные часы по местному времени из-за трех недавних скольжений на месте главного оползня на горе Маунгануи, в результате которого 22 января погибли по меньшей мере шесть человек в парке отдыха Mount Maunganui Beachside; Гора Маунгануи была повышена до уровня 3, самого высокого уровня тревоги.