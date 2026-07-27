«Не думаю, что это совпадение». Льюис Хэмилтон – о череде штрафов

FerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что не согласен с одним из последних штрафов, полученных в нынешнем сезоне, считая пятисекундное наказание за столкновение с Джорджем Расселом на Гран При Бельгии необоснованным.
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