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«Не думаю, что это совпадение». Льюис Хэмилтон – о череде штрафов

FerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что не согласен с одним из последних штрафов, полученных в нынешнем сезоне, считая пятисекундное наказание за столкновение с Джорджем Расселом на Гран При Бельгии необоснованным.

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