Красная икра резко подорожает на 20% уже к Новому году. По сравнению с концом прошлого года икра станет дороже два раза.
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Красная икра резко подорожает на 20% уже к Новому году. По сравнению с концом прошлого года икра станет дороже два раза.
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