ГАТИ вводит ограничения дорожного движения в девяти районах Петербурга

В Выборгском районе с 11 октября по 9 ноября и с 25 ноября по 29 декабря ограничат движение по проспекту Луначарского от проспекта Культуры до улицы Руднева и от проспекта Художников до проспекта Энгельса.
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