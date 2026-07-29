Инфоцентр сообщил о временной приостановке движения по Крымскому мосту

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщает информационный центр. Всех, находящихся в зоне досмотра, просят оставаться спокойными и следовать указаниям служб транспортной безопасности.
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