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Царьград

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Херсонская область откладывает паромные планы с Турцией из-за угроз Украины

Херсонская область откладывает паромные планы с Турцией из-за угроз Украины

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об откладывании планов возобновления паромной переправы между Скадовским портом и турецким Зонгулдаком из-за военных угроз со стороны Украины.

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