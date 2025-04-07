Юморист Харламов отпустил шутку в адрес хоккеиста Гретцки после рекорда Овечкина

Российский комик Гарик Харламов посмеялся над рекордом российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который побил "вечное" достижение канадца Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб.
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