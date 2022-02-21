Художник Паршин Сергей Николаевич«Уставший ангел» Уставший Ангел шёл по белым облакам …Он столько сделал для людей, за эти сутки … Кому — то, двери открывал, впервые, в храм …Кому дарил надежду, робкой незабудкой… Просящим, нежно протянул он два крыла,И положил просвиры, в руки безнадёжных … Встречая зло всегда сжигал его дотла,Хотя и знал, что сжечь навечно невозможно … Он подбирал, у парков, брошенных детей,И нёс туда где их любовь брала на руки Мирил, по глупости, рассоренных друзей,И разбивал оковы тягостной разлуки.