Стало известно о романе Валиевой с 31-летним хоккеистом ЦСКА

Sport24: Фигуристка Валиева начала встречаться с хоккеистом ЦСКА НестеровымЖурналистам Sport24 стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева начала встречаться с 31-летним защитником ЦСКА Никитой Нестеровым.
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