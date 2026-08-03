Искусственный интеллект вытесняет кадровиков на Дальнем Востоке

Каждый третий житель Дальневосточного федерального округа готов поручить поиск работы чат-боту. Исследование Авито Работы и сервиса автоматизации подбора HRMOST показало любопытную картину: люди охотно делегируют роботам рутину, но когда дело доходит до серьёзных решений, предпочитают живое общение.