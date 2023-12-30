В Костромской области перед судом предстанет бывший глава городского округа город Мантурово, обвиняемый в совершении ряда коррупционных преступлений  

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы городского округа город Мантурово, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п.
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