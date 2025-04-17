В ходе контрольных мероприятий в ГКУ РК "Государственный архив РК" Антикоррупционным комитетом РК вновь выявлен факт помещения в архивные фонды подложного решения органов местного самоуправл

В ходе контрольных мероприятий в ГКУ РК "Государственный архив РК" Антикоррупционным комитетом РК вновь выявлен факт помещения в архивные фонды подложного решения органов местного самоуправления о выделении гражданам земельных участков.
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