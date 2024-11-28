Собянин и Голикова открыли четвертый центр женского здоровья

В центре установят новейшую медтехнику Недавно стало известно, что заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным провела церемонию открытия крупнейшего в России центра женского здоровья, открытого в Москве на площадке ГКБ №15 имени Филатова.