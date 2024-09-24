Имущество КЭМЗ арестовали за хищение средств при строительстве "Газпром арены"

Имущество и доли ООО «Курский Электромеханический Завод» (КЭМЗ) оказались под арестом в ходе расследования уголовного дела по статье о крупном хищении средств во время строительства спортивного стадиона Северной столицы – «Газпром Арены».
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