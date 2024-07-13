Ходаковский: осенью армия Украины, вероятно, пойдет в контрнаступление

Осенью Вооруженные силы Украины, вероятно, пойдут в контрнаступление. Соответствующее предположение высказал Александр Ходаковский, заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике.
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