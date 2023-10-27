Некогда богатый особняк для студентов Уссурийска превратился в заброшенное здание

22 года назад, 27 октября 2001 года, предприниматель Уссурийска Юрий Дригов передал в дар ДВГУ здание по адресу Октябрьская, 71.
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