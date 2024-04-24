Буланова раскрыла, что получила от жизни в браке: занимала деньги у мужа, слушала только болтовню

Татьяна Буланова наконец стала счастливой, встретив на своем жизненном пути Валерия Руднева. Молодой мужчина стал ее защитой и опорой, поэтому теперь она уверена в том, что былые обиды и недопонимания с бывшими мужьями точно остались в прошлом и сейчас данный опыт не повторится.