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ВС РФ нанесли мощный удар по украинскому Измаилу

ВС РФ нанесли мощный удар по украинскому Измаилу

1,2K прочтений 2 дня назад Объекты портовой инфраструктуры были повреждены в ходе ночного удара по украинскому Измаилу Во время ночного удара по украинскому Измаилу были повреждены склады западной бронетехники и портовая инфраструктура.

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