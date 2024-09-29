ВС РФ нанесли мощный удар по украинскому Измаилу

1,2K прочтений 2 дня назад Объекты портовой инфраструктуры были повреждены в ходе ночного удара по украинскому Измаилу Во время ночного удара по украинскому Измаилу были повреждены склады западной бронетехники и портовая инфраструктура.
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