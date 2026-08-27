«Барселона» — «Атлетик», Лига Европы, Кубок России, US Open и хоккей

Не только о футболе

Насыщенное 27 августа: 2DROTS — «Муром», Мирра и Рублёв в шаге от финала в миксте, ЦСКА — «Спартак» в предсезонке КХЛ и ЧЕ по волейболу! ✅ 🎾 3:50: Каролина Мухова (Чехия) / Якуб Меншик (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) / Андрей Рублёв (Россия), US Open, 1/2 финала — 5:4 (8:6), 3:5, 1:0 (11:9) US Open — микст.