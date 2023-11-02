Сомнолог Бузунов: перестройка циркадных ритмов поможет просыпаться раньше

В осенне-зимний сезон большинство людей испытывают проблемы с ранним пробуждением. Чтобы избавиться от этих сложностей, можно попробовать самостоятельно наладить циркадные ритмы, сообщил сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов.
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