Окно возможностей закрылось: назван сценарий для возобновления переговоров по Украине

Россия в дипломатии действует «по-пацански», заявил в конце недели глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, во время переговоров в Анкоридже стороны «ударили по рукам» на предложение президента США по урегулированию конфликта на Украине, однако позже европейцы вместе с Владимиром Зеленским «повисли у Трампа на руках».
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