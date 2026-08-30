ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Окно возможностей закрылось: назван сценарий для возобновления переговоров по Украине

Окно возможностей закрылось: назван сценарий для возобновления переговоров по Украине

Россия в дипломатии действует «по-пацански», заявил в конце недели глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, во время переговоров в Анкоридже стороны «ударили по рукам» на предложение президента США по урегулированию конфликта на Украине, однако позже европейцы вместе с Владимиром Зеленским «повисли у Трампа на руках».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым