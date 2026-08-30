Окно возможностей закрылось: назван сценарий для возобновления переговоров по Украине

Россия в дипломатии действует «по-пацански», заявил в конце недели глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, во время переговоров в Анкоридже стороны «ударили по рукам» на предложение президента США по урегулированию конфликта на Украине, однако позже европейцы вместе с Владимиром Зеленским «повисли у Трампа на руках».