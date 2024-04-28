«Ливерпуль» вновь теряет очки, ничьи «МЮ» и «Челси», 46 игр «Байера» без поражений, КДК не отменил желтую Дуарте, Роналду не забивает в 3 матчах, Василевский обошел Гашека и другие новости

1. В АПЛ «Ливерпуль» вновь потерял очки – 2:2 с «Вест Хэмом», а Салах поругался с Клоппом. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (1:1), пропустив с пенальти на 87-й.
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