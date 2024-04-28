Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Л4 - 1 С4 - да СА - 3:1 СБ - 51′ Бистрович пенальти 76′ А. Фернандес 86′ Капленко 90+3′ ГлебовТОТО. РПЛ-2023/24...
  • Лена Мисько
    хорошо, что Балтика ведет с крупным счетом и этот гол засчитан на 90й минутеБитва за первое м...
  • Лена Мисько
    Всё-таки Тихонов был прав.... Надеюсь, это её прощание с судейством в РПЛБитва за первое м...

«Ливерпуль» вновь теряет очки, ничьи «МЮ» и «Челси», 46 игр «Байера» без поражений, КДК не отменил желтую Дуарте, Роналду не забивает в 3 матчах, Василевский обошел Гашека и другие новости

«Ливерпуль» вновь теряет очки, ничьи «МЮ» и «Челси», 46 игр «Байера» без поражений, КДК не отменил желтую Дуарте, Роналду не забивает в 3 матчах, Василевский обошел Гашека и другие новости

1. В АПЛ «Ливерпуль» вновь потерял очки – 2:2 с «Вест Хэмом», а Салах поругался с Клоппом. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (1:1), пропустив с пенальти на 87-й.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
40 дней
Ответить
11 час.
КУАТ
«Рубин» анонсировал матч с «Уралом» под трек «Юморист» с хавбеком Русланом Безруковым, пошутившим про «денежки на карту».   😀😀😀
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх