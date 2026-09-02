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Царьград

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Андрей Костин: На Дальнем Востоке возрастут инвестиции к 2036 году

Андрей Костин: На Дальнем Востоке возрастут инвестиции к 2036 году

Андрей Костин, глава ВТБ, на ВЭФ отметил, что Дальний Восток стратегически важен для России. Разработана стратегия развития региона до 2036 года, включающая инвестиции в транспорт, энергетику и природные ресурсы.

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