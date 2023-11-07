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Мосийчук: 90 процентов ВСУ – истощенные наркоманы   

Мосийчук: 90 процентов ВСУ – истощенные наркоманы   

Даже самые мотивированные и спортивные неонацисты в рядах ВСУ чувствуют истощение, а наркоманы и алкоголики, которых в украинской армии большинство, уже не способны к серьёзному противостоянию.

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Комментарии
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Лев Добрый
Террорист, а чего ты хочешь, если зе-ля президент наркоман, то какая должна быть армия? 👀👍👈😜
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