Molecular Psychiatry: искусственный интеллект научили выявлять психоз

Ученые из Токийского университета в Японии использовали инструменты машинного обучения для создания компьютерной модели, способной диагностировать психотическое расстройство по МРТ-снимкам головного мозга.
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