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Китайский штурмовой дрон

Китайский штурмовой дрон

Китайская версия наземного штурмового дрона.Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недавно продемонстрировали свое последнее технологическое достижение - гусеничную дистанционно управляемую машину (ДУМ), предназначенную для городских операций.

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