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Аргументы и Факты

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Профессор Ионов: при гипертонии следует снизить употребление соли и сахара

Профессор Ионов: при гипертонии следует снизить употребление соли и сахара

Гипертоникам следует снизить употребление соли (не более 1 г в день) и сахара. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

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