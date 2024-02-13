Профессор Ионов: при гипертонии следует снизить употребление соли и сахара

Гипертоникам следует снизить употребление соли (не более 1 г в день) и сахара. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии