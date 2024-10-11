«Мой друг Валерик»: Крутой рассказал, почему Леонтьев решил вернуться в Россию

Игорь Яковлевич утверждает, что волнуется перед приездом приятеля из США. Игорь Крутой предоставлено Пресс-службойИгорь Крутой готовится отметить 70-летие на большой сцене в окружении друзей по шоу-бизнесу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии