Владимир Путин примет участие в саммите стран СНГ в Петербурге

Также с участием руководителя государства в последнюю неделю этого года пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета Президент России Владимир Путин примет участие в неформальном саммите стран СНГ, который в ближайший вторник, 24 декабря, пройдёт в Петербурге.
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