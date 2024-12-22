Владимир Путин примет участие в саммите стран СНГ в Петербурге

Также с участием руководителя государства в последнюю неделю этого года пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета Президент России Владимир Путин примет участие в неформальном саммите стран СНГ, который в ближайший вторник, 24 декабря, пройдёт в Петербурге.