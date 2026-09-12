У Мерца боятся нового крупного поражения от «Альтернативы»

Недавно правоцентристская партия Христианско-демократический союз (ХДС) немецкого канцлера Фридриха Мерца потерпела сокрушительное поражение на региональных выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт.
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