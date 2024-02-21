В Black Desert появились две новые арены для Лиги гильдий Популярная MMORPG Black Desert по...

В Black Desert появились две новые арены для Лиги гильдийПопулярная MMORPG Black Desert получила очередное еженедельное обновление, которое внесло корректировки в навыки некоторых классов и добавило парочку новых арен для Лиги гильдий — Мост Ольдстера и Иллирия.