Стерва & К°ТуризмПрости, но я не знаю, почему не хочу на тебе жениться Прости, но я не знаю, почему не хочу на тебе женитьсяМы расстались две недели назад, спустя 11 лет отношений.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAMAndrew MatseevskySusanna, don't ye cry!Vera DobryaginaДевушка правильно поступила. Это не он её бросил, это она от него ушла.Ммарк"Прости, но я не знаю, почему не хочу на тебе жениться." Извинение неуместно. Быть неженатым (незамужем) это исходное состояние, причин не надо. Что бы жениться на конкретной женщине нужны причины.Анна Anmiблин, 11 лет. 11!!! Где ее глаза были? Жаль девушку, 11 лет проработала бесплатной прислугой у безответственного мудака...Комментировать
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