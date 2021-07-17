Стерва & К°

98 745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис
    Мужчине лучше с н...
  • Денис
    Снял мужик проститутку за 5 баксов. Она разделась, потом сняла с ноги протез, отстегнула накладную грудь, вынула вста...Мужчине лучше с н...
  • Виктор Белогорцев
    Ты ушла рано утром — Собралась в один миг. На подушке остался Твой зеленый парик. Ты оставила зубы, Не взяла в э...Мужчине лучше с н...

Прости, но я не знаю, почему не хочу на тебе жениться

Прости, но я не знаю, почему не хочу на тебе жениться

Прости, но я не знаю, почему не хочу на тебе женитьсяМы расстались две недели назад, спустя 11 лет отношений.

Вернуться к статье
42
Обсудить
Andrew Matseevsky
Susanna, don't ye cry!
Vera Dobryagina
Девушка правильно поступила. Это не он её бросил, это она от него ушла.
марк
"Прости, но я не знаю, почему не хочу на тебе жениться." Извинение неуместно. Быть неженатым (незамужем) это исходное состояние, причин не надо. Что бы жениться на конкретной женщине нужны причины.
Анна Anmi
блин, 11 лет. 11!!! Где ее глаза были? Жаль девушку, 11 лет проработала бесплатной прислугой у безответственного мудака...

Картина дня

наверх