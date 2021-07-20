ДИ КАПРИО СПАСЁТ ЯКУТИЮ? КТО СКРЫВАЕТ МАСШТАБЫ ТРАГЕДИИ

ФОТО: SERRGEY75 / SHUTTERSTOCK.COM АЛЕКСЕЙ УЛЬЯНОВ Лесные пожары в Якутии бушуют с июня. В данный момент, по сообщению МЧС, сплошной дым накрыл 51 район республики.
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