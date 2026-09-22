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«Родина — это обоюдная любовь»: Наргиз Закирова объявила США своей родиной, а Узбекистан — предателем

«Родина — это обоюдная любовь»: Наргиз Закирова объявила США своей родиной, а Узбекистан — предателем

Наргиз Закирова назвала США своей родиной Певица Наргиз Закирова заявила в личном блоге, что считает своей родиной США, а не Узбекистан.

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